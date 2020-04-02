Около половины новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

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Почти 46% от общего числа (595) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве — люди моложе 45 лет. Об этом заявили в оперативном штабе по коронавирусу в столице.
Около половины новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
  • РИА Новости

«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и ещё около 15% — старше 65 лет, причём 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети», — говорится в сообщении.

По состоянию на 2 апреля в России за сутки выявили 771 новый случай заражения COVID-19, общее число заболевших — 3548. 

Всего в Москве 2475 случаев заражения коронавирусом, 140 человек выздоровели, 19 умерли. 

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столица находится «в начале пика этого заболевания».

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