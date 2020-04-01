Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется
- РИА Новости
«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — сказал глава государства.
Как указал президент, в мире заразились коронавирусом 850 тыс. человек, в России, по последним данным, — 2777.
В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова отметила необходимость продлить период нерабочих дней в стране.
Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в России.
Он также рассказал, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с COVID-19.
Согласно данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 — умерли.
Больше всего заражённых находится в Москве (1880), Подмосковье (134) и Санкт-Петербурге (125).