Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется

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Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России усложняется. Об этом во время совещания с членами правительства заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется
  • РИА Новости

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — сказал глава государства.

Как указал президент, в мире заразились коронавирусом 850 тыс. человек, в России, по последним данным, — 2777. 

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова отметила необходимость продлить период нерабочих дней в стране.

Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в России.

Он также рассказал, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с COVID-19.

Согласно данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 — умерли. 

Больше всего заражённых находится в Москве (1880), Подмосковье (134) и Санкт-Петербурге (125). 

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