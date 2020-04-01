Правительство выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране.

«Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объём поддержки — 150 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Также он сообщил, что в бюджете страны зарезервирован 171 млрд рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов.

Кроме того, он заявил, что правительство предлагает ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.

Также Мишустин отметил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.