Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей», — приводит Интерфакс слова Мишустина.

Он отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой на тему ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить