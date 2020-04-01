Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
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- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей», — приводит Интерфакс слова Мишустина.
Он отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой на тему ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.