Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей», — приводит Интерфакс слова Мишустина.

Он отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой на тему ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.