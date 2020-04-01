Путин ежедневно общается с Голиковой по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой на тему коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Они каждый день общаются», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее Песков заявлял, что Путин проведёт в среду, 1 апреля, совещание с членами правительства в дистанционном режиме.
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