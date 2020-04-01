Путин проведёт дистанционное совещание с членами кабмина

Президент России Владимир Путин проведёт в среду, 1 апреля, совещание с членами правительства в дистанционном режиме.

«Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает её и президент Путин. Сегодня он планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер из Ново-Огарёво посредством телеконференции будет связываться с членами правительства.

Ранее Песков заявил, что Путин регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию.