Путин проведёт дистанционное совещание с членами кабмина

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Президент России Владимир Путин проведёт в среду, 1 апреля, совещание с членами правительства в дистанционном режиме.
Путин проведёт дистанционное совещание с членами кабмина
  • РИА Новости

«Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает её и президент Путин. Сегодня он планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер из Ново-Огарёво посредством телеконференции будет связываться с членами правительства.

Ранее Песков заявил, что Путин регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. 

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