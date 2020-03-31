Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию, с ним всё в порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после сообщений о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым 24 марта встретился президент, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил Интерфакс.

«Путин регулярно тестируется. Всё нормально», — сказал он, отвечая на вопрос, делал ли глава государства тест на коронавирус и какие меры приняты в связи с заражением Проценко.

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что у Проценко диагностирован коронавирус.

По словам сотрудников больницы, состояние Проценко «нормальное», на данный момент он находится в Коммунарке.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где в том числе встретился с главврачом Денисом Проценко.