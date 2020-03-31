Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс.
«Путин регулярно тестируется. Всё нормально», — сказал он, отвечая на вопрос, делал ли глава государства тест на коронавирус и какие меры приняты в связи с заражением Проценко.
Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что у Проценко диагностирован коронавирус.
По словам сотрудников больницы, состояние Проценко «нормальное», на данный момент он находится в Коммунарке.
24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где в том числе встретился с главврачом Денисом Проценко.