Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

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Необходимо продлить период нерабочих дней в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
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По её словам, в настоящее время в десяти российских регионах случаи COVID-19 не зарегистрированы, однако нельзя расслабляться.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального десантирования должны быть продлены», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что «продлять эти меры нужно, чётко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона».

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.

По её словам, благодаря принятым мерам уже виден результат.

Она указала, что принятое решение о нерабочей неделе — девять дней, когда люди не будут общаться, — является «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса».

25 марта в ходе обращения к россиянам Путин предложил ряд мер с целью предотвращения распространения коронавируса.

В частности, неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года была объявлена нерабочей.

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