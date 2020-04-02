В Москве пока не будут вводить пропускной режим

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В Москве на данный момент нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции. Об этом на своём личном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве пока не будут вводить пропускной режим
  • РИА Новости

Как отметил Собянин, возникло большое количество вопросов из-за планов введения пропусков для передвижения по городу.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет… Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — сказал он.

По его словам, большинство горожан добросовестно выполняют требование оставаться дома, москвичи проявили «ответственную гражданскую позицию и солидарность» в борьбе с коронавирусом.

Собянин также объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в Москве, которые были введены из-за распространения коронавируса. 

Ранее президент России в обращении к гражданам отметил, что в Москве, несмотря на принимаемые меры, пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом. 

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