В Москве пока не будут вводить пропускной режим

В Москве на данный момент нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции. Об этом на своём личном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, возникло большое количество вопросов из-за планов введения пропусков для передвижения по городу.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет… Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — сказал он.

По его словам, большинство горожан добросовестно выполняют требование оставаться дома, москвичи проявили «ответственную гражданскую позицию и солидарность» в борьбе с коронавирусом.

Собянин также объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в Москве, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Ранее президент России в обращении к гражданам отметил, что в Москве, несмотря на принимаемые меры, пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом.