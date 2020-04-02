В Москве пока не будут вводить пропускной режим
- РИА Новости
Как отметил Собянин, возникло большое количество вопросов из-за планов введения пропусков для передвижения по городу.
«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет… Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — сказал он.
По его словам, большинство горожан добросовестно выполняют требование оставаться дома, москвичи проявили «ответственную гражданскую позицию и солидарность» в борьбе с коронавирусом.
Собянин также объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в Москве, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Ранее президент России в обращении к гражданам отметил, что в Москве, несмотря на принимаемые меры, пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом.