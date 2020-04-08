Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

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Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, это станет серьёзным ударом по бюджету. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса
  • globallookpress.com

«Мы уже серьёзно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьёзный будет удар на бюджет», — цитирует РИА Новости председателя правительства.

По его словам, необходимо «всё объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов», в том числе региональных, местных.

В ходе встречи он также отметил, что ситуация быстро меняется, и даже принятые меры поддержки экономики, возможно, придётся актуализировать.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию с COVID-19 непростым этапом в жизни страны. 

Как отметил глава государства, Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу»

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