Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, это станет серьёзным ударом по бюджету. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

«Мы уже серьёзно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьёзный будет удар на бюджет», — цитирует РИА Новости председателя правительства.

По его словам, необходимо «всё объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов», в том числе региональных, местных.

В ходе встречи он также отметил, что ситуация быстро меняется, и даже принятые меры поддержки экономики, возможно, придётся актуализировать.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию с COVID-19 непростым этапом в жизни страны.

Как отметил глава государства, Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».