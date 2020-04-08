Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса
- globallookpress.com
«Мы уже серьёзно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьёзный будет удар на бюджет», — цитирует РИА Новости председателя правительства.
По его словам, необходимо «всё объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов», в том числе региональных, местных.
В ходе встречи он также отметил, что ситуация быстро меняется, и даже принятые меры поддержки экономики, возможно, придётся актуализировать.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию с COVID-19 непростым этапом в жизни страны.
Как отметил глава государства, Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».