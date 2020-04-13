Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.

«Как вы сами сказали, другие регионы Российской Федерации отстают от Москвы на три-четыре недели. Это значит, что у них у всех ещё есть запас времени, но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом», — сказал он.

Президент напомнил, что недавно состоялось совещание со всеми российскими субъектами.

«Я ещё раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — подчеркнул он.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

Ранее Голикова в эфире телеканала «Россия 24» также сообщила, что в среднем рост числа заразившихся COVID-19 в стране составляет около 18% в сутки.

При этом она отметила, что цифры по числу заболевших не должны пугать, если это «не экспоненциальный рост».