Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом

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В среднем рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет около 18% в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом
  • РИА Новости

«Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась. Конечно, с точки зрения абсолютных цифр — для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит», — отметила она.

По её словам, в среднем рост в России «день ото дня» составляет порядка 17—18%.

«У нас были и дни снижения, и дни повышения», — сказала Голикова.

Она заявила, что такие цифры «несколько успокаивают» и дают надежду на то, что в России не случится экспоненциально угрожающего развития заболеваемости коронавирусом.

Она подчеркнула, что «цифры по заболевшим» не должны пугать, если это «не экспоненциальный рост».

«Мы находимся в поиске хрупкого, но компромисса между ограничительными мерами и всё-таки работой экономики... Всё равно эпидемия пройдёт, пандемия закончится. И мы вернёмся к нормальной, обычной жизни, и тогда мы будем подводить итоги», — указала вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых.

Согласно оперативным данным, на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заражения COVID-19, 1470 человек выздоровели, 148 — скончались. 

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