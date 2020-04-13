Голикова заявила о несоблюдении самоизоляции в ряде регионов
- РИА Новости
По её словам, самоизоляция является способом борьбы с распространением коронавируса.
Она отметила, что в России в последнее время измеряется коэффициент самоизоляции.
«К сожалению, не во всех регионах страны граждане соблюдают эту самую самоизоляцию», — цитирует её РИА Новости.
Вице-премьер призвала российских граждан соблюдать самоизоляцию, отметив, что в этом залог благоприятного развития ситуации в России.
Также Голикова сообщила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходится на Москву и Московскую область.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.