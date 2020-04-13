Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходится на Москву и Московскую область.
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом она заявила во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2558. При этом основное увеличение — 72,3%, — так же как и основная заболеваемость, приходится на Москву и Московскую область», — отметила она.

Вместе с этим Голикова подчеркнула, что хуже всего обстоят дела в Москве, потому что город раньше всех вступил в борьбу с коронавирусом.

«На все остальные регионы России приходится 27,7% новых заболевших», — добавила она.

Согласно последним данным, в России число подтверждённых случаев коронавируса достигло 18 328.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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