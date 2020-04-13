«Выдано около 780 тысяч»: власти начали оформлять пропуска для передвижения по Москве

На сайте mos.ru открылся доступ к оформлению специальных цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по столице с 15 апреля. Москвичей также предупредили, что за предоставление недостоверных данных при оформлении документа предусмотрена ответственность. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 2558, из них 1355 — в Москве. В оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса отметили, что больше половины новых заболевших в столице младше 45 лет.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению специальных цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по столице с 15 апреля.

«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», — говорится в сообщении.

Для оформления документа жителю столицы нужно нажать на кнопку «Получить цифровой пропуск», после чего он попадает в личный кабинет, где можно заполнить заявку.

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В мэрии напомнили, что цифровой пропуск необходимо сохранить любым удобным способом — сделать скриншот, получить по электронной почте, либо иметь при себе в распечатанном виде или выписать номер на бумагу. Также гражданину при перемещении по городу нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что за предоставление недостоверных данных при оформлении пропуска жителям города грозит ответственность.

«Внесённые данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. Пропуск действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным. Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что по состоянию на 10:00 13 апреля в Москве было выдано около 780 тыс. пропусков, из которых порядка 698 тыс. — рабочие.

Представители штаба сообщили, что столичные власти фиксируют бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа.

«Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 2558, из них 1355 — в Москве.

Всего с начала распространения коронавируса в стране отмечено 18 328 случаев заражения, 148 пациентов скончались, выздоровели и были выписаны из больниц 1470 человек.

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса отметили, что больше половины новых заболевших в Москве младше 45 лет.

«В столице подтверждено 1355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11 513 случаев коронавируса. 45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Напомним, в России, по данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 141 тыс. человек.

Reuters

© Maxim Shemetov

Премьер также сказал, что распространение коронавируса является серьёзным испытанием, через которое проходит весь мир, и назвал главной задачей защиту российских граждан и поддержку экономики.

«Большой вклад вносят и граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все предписания органов власти. А значит, ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих», — добавил премьер.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что ношение маски не является гарантированной защитой от коронавируса. Она пояснила, что ношение маски меняет поведение людей: они начинают чувствовать себя в безопасности и пренебрегают другими мерами предосторожности. Представитель ВОЗ также напомнила, как правильно носить маску.

«Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования её можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Вуйнович добавила, что маска поможет человеку, находящемуся в толпе, не заразиться, однако соблюдение социальной дистанции защищает от коронавируса намного эффективнее.