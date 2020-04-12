«Запрашивают личные данные»: власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу. Для этого они запрашивают личные данные граждан. Власти Москвы напомнили, что получить настоящий пропуск, который будет действовать во время ограничительных мер из-за коронавируса, можно только на портале mos.ru, посредством смс-сообщения или по телефону.

В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу во время самоизоляции. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.

В ведомстве пояснили, что, в частности, в мессенджере Telegram появился бот, который для оформления документа запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.

В департаменте напомнили, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, были утверждены три способа получения пропусков: на портале mos.ru, посредством смс-сообщения или по телефону. Все остальные способы не являются официальными и могут быть использованы мошенниками для получения персональных данных горожан.

«Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги — это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы», — рассказали ТАСС в департаменте.

Напомним, 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении с 13 апреля специальных цифровых пропусков для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта. С 15-го числа их наличие станет обязательным. Пропуска будут трёх категорий — для поездок на работу, в медучреждение и в личных целях.

Тем временем в App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» от Минкомсвязи. Согласно описанию, в нём можно будет оформлять пропуска в виде QR-кодов, которые начнут действовать с 15 апреля для поездок на транспорте во время режима самоизоляции.

«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится в описании.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на сообщение министерства отмечает, что приложение работает в тестовом режиме и не распространяется на столицу.

Между тем в Москве сотрудники полиции за прошедшие сутки составили 1358 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Все нарушители находились на улице без указанных мэрией причин либо собирались в группы и не соблюдали социальную дистанцию.

В свою очередь, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что в случае нарушения режима самоизоляции подростком протокол будет составлен на имя родителей.

Он добавил, что самой дисциплинированной категорией граждан являются пенсионеры, которые не выходят на улицу без необходимости.

«Молодёжь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами себя подвергают», — приводит его слова РИА Новости.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Число случаев заражения COVID-19 в Москве к 12 апреля достигло 10 158, увеличившись за последние сутки на 1306, от вызванных вирусом осложнений скончались 72 человека.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что резкий рост числа заболевших коронавирусом в столице является результатом «расслабленного поведения» москвичей, которые выходили на улицу.

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать, что «это меня не касается». Это результат всего, что происходило последние десять дней», — отметила она во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Представитель ВОЗ напомнила, что четыре недели назад в стране наблюдался очень медленный прирост заразившихся, а на прошлой неделе этот показатель снизился, что свидетельствовало о стабилизации ситуации. Однако сейчас цифры пошли вверх. По её словам, отчасти этому могло способствовать то, что часть заболевших не сразу обратились к врачу.

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В Москве продолжает действовать ряд ограничений, введённых для замедления скорости распространения коронавируса. В частности, в столице утверждён особый порядок оказания медицинской помощи беременным.

«Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается», — сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

Там отметили, что передать анализы для проведения исследований могут родственники беременной, также она может провести консультацию со своим лечащим врачом по телефону.

В департаменте подчеркнули, что родильные дома Москвы открыты, ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников. Если женщина чувствует приближение родов, ей необходимо вызывать скорую помощь.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что результат режима самоизоляции можно будет увидеть к 30 апреля, так как для понимания эффекта необходимо, чтобы прошли два цикла по 14 дней.