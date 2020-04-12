«Запрашивают личные данные»: власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу во время самоизоляции. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.
В ведомстве пояснили, что, в частности, в мессенджере Telegram появился бот, который для оформления документа запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
В департаменте напомнили, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, были утверждены три способа получения пропусков: на портале mos.ru, посредством смс-сообщения или по телефону. Все остальные способы не являются официальными и могут быть использованы мошенниками для получения персональных данных горожан.
«Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги — это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы», — рассказали ТАСС в департаменте.
Напомним, 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении с 13 апреля специальных цифровых пропусков для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта. С 15-го числа их наличие станет обязательным. Пропуска будут трёх категорий — для поездок на работу, в медучреждение и в личных целях.
Тем временем в App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» от Минкомсвязи. Согласно описанию, в нём можно будет оформлять пропуска в виде QR-кодов, которые начнут действовать с 15 апреля для поездок на транспорте во время режима самоизоляции.
«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится в описании.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на сообщение министерства отмечает, что приложение работает в тестовом режиме и не распространяется на столицу.
Между тем в Москве сотрудники полиции за прошедшие сутки составили 1358 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Все нарушители находились на улице без указанных мэрией причин либо собирались в группы и не соблюдали социальную дистанцию.
В свою очередь, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что в случае нарушения режима самоизоляции подростком протокол будет составлен на имя родителей.
Он добавил, что самой дисциплинированной категорией граждан являются пенсионеры, которые не выходят на улицу без необходимости.
«Молодёжь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами себя подвергают», — приводит его слова РИА Новости.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Число случаев заражения COVID-19 в Москве к 12 апреля достигло 10 158, увеличившись за последние сутки на 1306, от вызванных вирусом осложнений скончались 72 человека.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что резкий рост числа заболевших коронавирусом в столице является результатом «расслабленного поведения» москвичей, которые выходили на улицу.
«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать, что «это меня не касается». Это результат всего, что происходило последние десять дней», — отметила она во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
Представитель ВОЗ напомнила, что четыре недели назад в стране наблюдался очень медленный прирост заразившихся, а на прошлой неделе этот показатель снизился, что свидетельствовало о стабилизации ситуации. Однако сейчас цифры пошли вверх. По её словам, отчасти этому могло способствовать то, что часть заболевших не сразу обратились к врачу.
В Москве продолжает действовать ряд ограничений, введённых для замедления скорости распространения коронавируса. В частности, в столице утверждён особый порядок оказания медицинской помощи беременным.
«Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается», — сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.
Там отметили, что передать анализы для проведения исследований могут родственники беременной, также она может провести консультацию со своим лечащим врачом по телефону.
В департаменте подчеркнули, что родильные дома Москвы открыты, ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников. Если женщина чувствует приближение родов, ей необходимо вызывать скорую помощь.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что результат режима самоизоляции можно будет увидеть к 30 апреля, так как для понимания эффекта необходимо, чтобы прошли два цикла по 14 дней.