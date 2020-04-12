Представитель ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве связан с расслабленным поведением горожан за последние десять дней. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что число инфицированных растёт очень быстро. По её словам, «это результат всего, что происходило последние десять дней».

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — цитирует ТАСС Вуйнович.

Ранее в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в столице в пятницу, 10 апреля, 3,5 млн человек покидали свои дома более чем на шесть часов.

По данным штаба, больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Общее число заражённых коронавирусом в столице превысило 10 тыс.