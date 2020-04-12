Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице число больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей увеличилось в два раза.
Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве
  • © Пресс-служба мэрии Москвы
  • РИА Новости

Отмечается, что в столице за последние дни растёт не только число госпитализированных с коронавирусом, но и пациентов с тяжёлым течением болезни.

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Вместе с ростом числа тяжёлых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение», — заявил штаб.

В сообщении говорится, что стационары и служба скорой помощи Москвы работают на пределе.

Отмечается, что по мере необходимости число клиник для приёма больных с коронавирусом будет увеличено.

За сутки в Москве зафиксировали 1306 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице составляет 10 158.

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