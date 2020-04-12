Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч
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- РИА Новости
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число случаев заражения COVID-19 в столице за последние сутки составило 1306.
В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 инфицированных.
За последние сутки в Московской области выявлено 278 заражённых, в Санкт-Петербурге — 69.
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.