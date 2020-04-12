Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило 10 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число случаев заражения COVID-19 в столице за последние сутки составило 1306.

В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 инфицированных.

За последние сутки в Московской области выявлено 278 заражённых, в Санкт-Петербурге — 69.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.