Оперштаб назвал число выходивших на улицу 10 апреля москвичей

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Аналитика данных сотовых операторов показала, что в столице 10 апреля 3,5 млн человек покидали свои дома более чем на шесть часов.
Оперштаб назвал число выходивших на улицу 10 апреля москвичей
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом. 

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 млн человек, которые выходили из дома днём более чем на шесть часов», — заявили в штабе.

Отмечается, что ещё 4,4 млн человек находились дома, показав ответственный подход к режиму самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили четыре случая нарушения карантина гражданами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

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