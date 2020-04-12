Оперштаб назвал число выходивших на улицу 10 апреля москвичей

Аналитика данных сотовых операторов показала, что в столице 10 апреля 3,5 млн человек покидали свои дома более чем на шесть часов.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 млн человек, которые выходили из дома днём более чем на шесть часов», — заявили в штабе.

Отмечается, что ещё 4,4 млн человек находились дома, показав ответственный подход к режиму самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили четыре случая нарушения карантина гражданами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.