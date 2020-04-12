В Москве рассказали, кто чаще всего нарушает самоизоляцию

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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что чаще всего режим самоизоляции в столице нарушают молодёжь, подростки и люди среднего возраста.
В Москве рассказали, кто чаще всего нарушает самоизоляцию
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Молодёжь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя подвергают», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, пенсионеры являются самой дисциплинированной категорией граждан: «Они не выходят без нужды на улицу».

Также Данчиков заявил, что в Москве люди старше 65 лет не покидают свои дома.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа заражённых коронавирусом в столице связан с расслабленным поведением москвичей за последние десять дней.

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