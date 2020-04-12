МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

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МВД России предупредило граждан о ложных смс-сообщениях о штрафах за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу.
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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