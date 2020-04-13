На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

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На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

В разделе «Услуги» появилась возможность оформить онлайн цифровой пропуск для поездок по Москве.

«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», — говорится в комментарии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 15 апреля для передвижения по столице и области будут выдавать три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

При этом третий вид цифрового пропуска возможно будет оформить два раза в неделю.

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