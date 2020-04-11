Власти Москвы рассказали о трёх видах цифровых пропусков

Власти Москвы с 15 апреля будут выдавать три вида цифровых пропусков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

«Вводятся следующие категории цифровых пропусков: для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Выдаётся до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым», — говорится в сообщении.

Вторая категория пропусков связана с поездками в медицинские учреждения.

«Пропуск этой категории выдаётся на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено», — написал Собянин.

Третий вид цифрового пропуска предназначен для поездок в личных целях. Оформить его можно будет два раза в неделю.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.