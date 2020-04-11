Власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля
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- РИА Новости
«Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте», — написал он в своём блоге.
Собянин сообщил, что оформление цифровых пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля.
«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения», — добавил мэр Москвы.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты, становится всё более проблемной.