Власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля

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RT
В Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте», — написал он в своём блоге.

Собянин сообщил, что оформление цифровых пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля. 

«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения», — добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты, становится всё более проблемной.

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