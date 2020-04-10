Собянин анонсировал введение пропускного режима в Москве

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице со следующей недели будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин анонсировал введение пропускного режима в Москве
  • РИА Новости

«На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введём его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района», — заявил Собянин. 

Он отметил, что о сроках введения каждого из этих этапов будет объявлено дополнительно.

По словам Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер.

При этом уточняется, что власти Москвы оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых в заявке на пропуска сведений.

Мэр отметил, что в столице на данный момент «не все соблюдают установленные ограничения».

Всего в Москве число заболевших коронавирусом составляет почти 6,7 тыс.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты, становится всё более проблемной.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.

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