Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты

Ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты, становится всё более проблемной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится всё более проблемной», — цитирует ТАСС мэра.

По его словам, в связи с этим помимо стационаров, которые специализируются на борьбе с коронавирусом, «в борьбу вступает и поликлиническая сеть».

«Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме», — заявил Собянин.

Ранее столичные власти отмечали, что больницы в Москве и скорая работают «на пределе».

8 апреля глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что ситуация с COVID-19 в России выйдет на плато в течение двух недель.

Согласно оперативным данным на 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 7822.