Власти заявили о работе больниц и скорой в Москве «на пределе»

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные больницы и скорая работают «на пределе».
Власти заявили о работе больниц и скорой в Москве «на пределе»
  • АГН «Москва»

По её словам, в столице за последние дни «растёт не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией».

«Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она добавила, что пик заболеваемости ещё не пройден, а значит, число госпитализированных будет возрастать.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 1124 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в столице достигло 7822.

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