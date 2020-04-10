Власти заявили о работе больниц и скорой в Москве «на пределе»
- АГН «Москва»
По её словам, в столице за последние дни «растёт не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией».
«Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — цитирует РИА Новости Ракову.
Она добавила, что пик заболеваемости ещё не пройден, а значит, число госпитализированных будет возрастать.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 1124 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в столице достигло 7822.