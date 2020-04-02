В Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции
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- АГН «Москва»
По его словам, в настоящее время «это направлено больше на сознательность москвичей».
«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — сказал он РИА Новости.
Булай отметил, что «есть КоАП и есть Указ, где штрафы чётко прописаны».
«В настоящий момент это будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья — как своего, так и всех окружающих его людей», — уточнил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.
Соответствующий закон был принят депутатами Мосгордумы 1 апреля.