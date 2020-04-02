В Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции

Штрафы в Москве грозят прежде всего тем несознательным жителям, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, рассказал первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.

По его словам, в настоящее время «это направлено больше на сознательность москвичей».

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — сказал он РИА Новости.

Булай отметил, что «есть КоАП и есть Указ, где штрафы чётко прописаны».

«В настоящий момент это будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья — как своего, так и всех окружающих его людей», — уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.

Соответствующий закон был принят депутатами Мосгордумы 1 апреля.