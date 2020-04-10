Число новых случаев коронавируса в Москве впервые превысило тысячу

В Москве за сутки выявлено 1124 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в столице достигло 7822. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет и ещё 15% — старше 65 лет, причём больше 3,5% из них — старше 80 лет», — уточнили в штабе.

При этом 5,5% заболевших — дети.

По данным на 10 апреля, за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 1786.

Общее число по России достигло 11 917.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил тестирование на коронавирус на дому.