Число новых случаев коронавируса в Москве впервые превысило тысячу
- Reuters
«43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет и ещё 15% — старше 65 лет, причём больше 3,5% из них — старше 80 лет», — уточнили в штабе.
При этом 5,5% заболевших — дети.
По данным на 10 апреля, за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 1786.
Общее число по России достигло 11 917.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил тестирование на коронавирус на дому.