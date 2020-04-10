Число случаев заражения коронавирусом в России достигло почти 12 тысяч

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За сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 1786 и достигло 11 917.
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло почти 12 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно.

По словам министра, важно начинать лечение с появления первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».

Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.

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