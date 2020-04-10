Число случаев заражения коронавирусом в России достигло почти 12 тысяч
- Reuters
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно.
По словам министра, важно начинать лечение с появления первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».
Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.