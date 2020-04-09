Мурашко призвал лечиться с появления первых симптомов коронавируса
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- РИА Новости
«Сегодня мы, к сожалению, видим: тяжесть процессов разная. И особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение, не придерживался определённых рекомендаций по терапии и поздно обратился», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, важно начинать лечение с появления первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».
Ранее Мурашко отметил, что дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме.