Мурашко призвал лечиться с появления первых симптомов коронавируса

Ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня мы, к сожалению, видим: тяжесть процессов разная. И особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение, не придерживался определённых рекомендаций по терапии и поздно обратился», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, важно начинать лечение с появления первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».

Ранее Мурашко отметил, что дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме.