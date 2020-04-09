Мурашко рассказал, как дети переносят коронавирус

Короткая ссылка
Дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал, как дети переносят коронавирус
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Мы видим, что детское население болеет крайне редко тяжело. Действительно, старшее поколение, старше 60—65 лет, более тяжело болеет», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что особенно тяжело заболевание протекает у пожилых людей с тяжёлыми соматическими заболеваниями.

Ранее семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, как правильно объяснить детям, чем опасен коронавирус и почему им необходима самоизоляция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить