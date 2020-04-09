Мурашко рассказал, как дети переносят коронавирус

Дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что детское население болеет крайне редко тяжело. Действительно, старшее поколение, старше 60—65 лет, более тяжело болеет», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что особенно тяжело заболевание протекает у пожилых людей с тяжёлыми соматическими заболеваниями.

Ранее семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, как правильно объяснить детям, чем опасен коронавирус и почему им необходима самоизоляция.