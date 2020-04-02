Психолог рассказала, как объяснить детям необходимость самоизоляции
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в первую очередь дети должны следовать всем предписаниям взрослых.
По мнению эксперта, необходимо делать упор не только на заботу о сохранности собственной жизни и здоровья, но и на гуманизм в отношении близких.
«Мы можем воздействовать на такие чувства, как милосердие и доброту по отношению к нашим старшим родственникам — бабушке и дедушке. Объяснить ребёнку, что если он заболеет, а когда он гуляет, эта возможность резко возрастает, то для него это может пройти бесследно, а вот бабушка или дедушка могут очень серьёзно заболеть и даже умереть», — отметила психолог.
Потёмкина добавила, что детям необходимо описывать реальную ситуацию в формате, соответствующем возрасту. При этом все подобные разговоры нужно вести с любовью.
Ранее врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров в беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.