Психолог рассказала, как объяснить детям необходимость самоизоляции

Семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, как правильно объяснить детям, чем опасен коронавирус и почему им необходима самоизоляция.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в первую очередь дети должны следовать всем предписаниям взрослых.

По мнению эксперта, необходимо делать упор не только на заботу о сохранности собственной жизни и здоровья, но и на гуманизм в отношении близких.

«Мы можем воздействовать на такие чувства, как милосердие и доброту по отношению к нашим старшим родственникам — бабушке и дедушке. Объяснить ребёнку, что если он заболеет, а когда он гуляет, эта возможность резко возрастает, то для него это может пройти бесследно, а вот бабушка или дедушка могут очень серьёзно заболеть и даже умереть», — отметила психолог.

Потёмкина добавила, что детям необходимо описывать реальную ситуацию в формате, соответствующем возрасту. При этом все подобные разговоры нужно вести с любовью.

Ранее врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров в беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.