Эксперт оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса

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Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.
Эксперт оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы до сих пор не можем со стопроцентной уверенностью сказать, будет ли у нас вторая волна инфекции или нет. Возможно, она будет, но вряд ли серьёзнее, чем первая волна», — цитирует эксперта телеканал «360».

По словам Шилкиной, если прошла первая волна, то будет иммунная прослойка среди населения — это те, у кого выработался иммунитет.

Таким образом, пояснила эксперт, если возникнет вторая волна, то она может протекать в более лёгкой форме.

Ранее вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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