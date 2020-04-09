Эксперт оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса

Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.

«Мы до сих пор не можем со стопроцентной уверенностью сказать, будет ли у нас вторая волна инфекции или нет. Возможно, она будет, но вряд ли серьёзнее, чем первая волна», — цитирует эксперта телеканал «360».

По словам Шилкиной, если прошла первая волна, то будет иммунная прослойка среди населения — это те, у кого выработался иммунитет.

Таким образом, пояснила эксперт, если возникнет вторая волна, то она может протекать в более лёгкой форме.

Ранее вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.