Вирусолог оценил тестирование на коронавирус на дому

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Вирусолог оценил тестирование на коронавирус на дому
  • РИА Новости

«Ничего плохого в этом нет, но полезнее будет, если медики посмотрят за состоянием человека, чтобы понять, может он заболеть или нет. Есть такая проблема — бессимптомная коронавирусная инфекция, непонятно, насколько часто она может происходить», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт также отметил, что у людей разное отношение к болезни — одни избегают любых анализов и обследований, другие, наоборот, мнительные и ищут у себя эту инфекцию постоянно.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на оперативный штаб сообщало, что первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии.

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