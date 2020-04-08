«До выхода на плато 10—14 дней»: Скворцова спрогнозировала достижение Россией пика заболеваемости COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России выйдет на плато в течение двух недель. По её словам, на этом уровне страна будет находиться до середины июня, после чего (при соблюдении гражданами режима изоляции) эпидемия пойдёт на спад. В ближайшие дни должны быть представлены разработанные в России тесты для оперативного выявления COVID-19 и антител к коронавирусу. Продолжается постепенное возвращение застрявших за рубежом россиян на родину. По данным Минтранса, такое желание изъявили почти 26 тыс. человек. Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для граждан РФ, один борт уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может выйти на плато в течение двух недель. Такое мнение в эфире канала «Россия 24» высказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, этого можно будет достичь, если все граждане РФ продолжат вести себя рационально и при этом будут увеличиваться объёмы тестирования.

«По данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов... где-то нам 10—14 дней до выхода на плато с этой инфекцией. После этого какое-то время мы продержимся на плато и пойдём в обратную сторону», — заявила Скворцова.

Вместе с тем она подчеркнула, что на плато Россия будет находиться до первой декады — середины июня. По словам главы ФМБА, пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, но ситуация может измениться при несоблюдении режима изоляции.

«Обычно на третьей неделе возникает у каждого человека психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную ситуацию. Нужно не допустить того, чтобы психологические нюансы, которые может почувствовать каждый, привели к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу», — добавила Скворцова.

По её словам, в России опирались на опыт других стран, в том числе учитывали допущенные ошибки. Так, принятые широкомасштабные и беспрецедентные для страны меры привели к тому, что был ограничен обмен «инфекционными агентами» среди населения.

Как следует из апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 76% россиян в период эпидемии коронавируса ограничили контакты с окружающими и стараются не выходить из дома. 58% опрошенных следят за гигиеной и используют антисептики, а 30% носят маску или респиратор.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 7497 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из них выздоровели 494 человека, 58 скончались от возникших осложнений.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания назвал распространение COVID-19 непростым этапом в жизни России, но, по его словам, при грамотных действиях страна преодолеет ситуацию с минимальными потерями. Также российский лидер подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Разработки ФМБА

Вероника Скворцова также рассказала о российских наработках в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в конце этой недели будут продемонстрированы чипы, которые смогут за 15—20 минут выявлять наличие COVID-19. Также появятся так называемые прикроватные тесты нескольких типов, которые будут определять наличие в организме антител к коронавирусу. Это позволит определить популяционный иммунитет населения и оценить, сколько россиян перенесли инфекцию, включая заболевание в лёгкой форме.

Кроме того, она обратила внимание на разработанные ФМБА тест-системы на определение новой коронавирусной инфекции. «Тесты становятся всё более и более точными, вот ФМБА зарегистрировало две тест-системы. Их чувствительность — десять во второй степени. Это самая высокая известная в мире чувствительность», — добавила она.

При этом разработанную российским агентством вакцину при наиболее благоприятном развитии событий стоит ждать к концу года.

В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в рамках клинического исследования под названием «Солидарность» будут опробованы четыре вида вакцин, после чего можно будет определить лучшую из них. Всего же, по её словам, есть 20 вариантов вакцин, но понимания, когда будет готово полноценное лекарство, нет.

Ранее в ФМБА сообщили о начале клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» для лечения пациентов с коронавирусом.

Тем временем Росстандарт сообщил о разработке предварительного национального стандарта марлевых масок. По прогнозу ведомства, его планируется утвердить в июне 2020 года. Стандарт является экспериментальным и будет действовать до трёх лет, сообщает ТАСС. После этого примут решение о возможном продлении стандарта в качестве национального, его отмене или доработке.

«Прочие лицевые маски относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, единых требований к которым не установлено», — пояснили в Росстандарте.

Возвращение россиян из-за рубежа

Накануне Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян, которые выехали из страны после Нового года и зарегистрированы на портале «Госуслуги». Напомним, что 6 апреля возобновились международные авиарейсы по вывозу россиян из зарубежных стран.

«Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе также отметили, что цена билета на вывозной рейс будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний стоимость нового билета составит от €200 до €400 в зависимости от дальности полёта; предусматриваются скидки для детей.

«Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета», — сообщили в Минтрансе.

Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые остаются за рубежом. Ожидается, что 8 апреля состоятся два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и Мале. Первый борт с россиянами уже вылетел из США в Россию.

9 апреля компания может доставить в Москву россиян из Денпасара. 10 апреля — из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург. В министерстве отметили, что в эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки. «На 10 апреля в проект графика включены два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток», — отметили в Минтрансе.

Кроме того, 11 апреля может быть продолжен вывоз граждан из Бангкока. Также возможен рейс Анталья — Москва. «Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву», — уточнили в ведомстве.

Позднее, однако, в «Уральских авиалиниях» сообщили, что вывозные рейсы из Индии пока отменены из-за отзыва разрешения Росавиацией. «Изменился порядок регистрации граждан, желающих вернуться в РФ», — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.