Вирусный синдром: почему жители Великобритании атакуют вышки сотовых сетей 5G

По меньшей мере 20 вышек сотовой связи в Великобритании были испорчены за последние несколько дней. Акты вандализма начались после распространения в интернете информации о том, что эпидемия коронавируса может быть связана с сетями 5G. Медицинские эксперты отмечают, что данные сообщения ненаучны и не соответствуют действительности. По мнению политологов, подобные случаи происходят из-за нагнетания паники и неспособности правительства Великобритании справиться с потоком фейков.

На фоне эпидемии коронавируса в Великобритании участились акты вандализма в отношении вышек сотовой связи. Издание Fortune и газета The Guardian сообщают, что за последние дни были повреждены не менее 20 вышек.

СМИ отмечают, что подобные действия вызваны распространением информации в интернете о влиянии сотовых сетей типа 5G на эпидемию коронавируса COVID-19. Местные медиа сообщают, что такие случаи были зафиксированы в Белфасте, Ливерпуле и Бирмингеме. В одном из сообществ в социальной сети Facebook, посвящённом жизни в Бирмингеме, 4 апреля было опубликовано видео с горящей вышкой сотовой связи.

Все четыре мобильных оператора Великобритании, которые собираются использовать стандарт 5G, — это компании BT Group Plc, Vodafone Group Plc, Telefonica SA’s O2 и CK Hutchison Holdings Ltd — осудили акты вандализма. В совместном заявлении они призвали не портить инфраструктуру, которая обеспечивает связь во время кризиса.

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На ситуацию обратили внимание и в британском правительстве. Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув назвал сообщения о связи 5G и коронавируса «опасными бреднями».

Высказался на эту тему и директор английского подразделения Национальной службы здравоохранения Стивен Пауис.

«Эта байка о 5G — сплошная и абсолютная чушь, бессмыслица, худшее проявление фейковых новостей», — приводит слова медицинского чиновника издание Business Insider.

Кроме того, отмечает Business Insider, эту теорию опровергает наличие эпидемии в странах, где технология 5G не представлена совсем, например в Иране.

Напомним, что излучение 5G ограничено нижними пределами стандартов ICNIRP. Согласно данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), подобный спектр электромагнитного излучения не представляет угрозы для здоровья.

Технология 5G на эпидемию коронавируса никак не влияет, заявил в беседе с RT профессор Московской медицинской академии им. Сеченова, академик РАМН Павел Воробьёв.

«Подобные теории не имеют под собой научного обоснования. Недалекие люди могут считать, что всё влияет на распространение коронавируса. Однако с медицинской точки зрения это не так», —подчеркнул профессор.

Конспирологи и знаменитости

В одном постов о связи 5G с эпидемией говорилось, что в китайском городе Ухань, где началась эпидемия, было начато развёртывание мобильный сетей, работающих по стандарту связи 5G.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув и директор английского подразделения Национальной службы здравоохранения Стивен Пауис

Reuters

© Pippa Fowles/10 Downing Street

Газета The Guardian отмечает, что администрации социальной сети Facebook уже неоднократно приходилось удалять страницы и группы, в которых граждан призывали совершать акты вандализма на основании подобных сообщений.

Теории о связи 5G и эпидемии распространяются и на видеохостинге YouTube. Так, соответствующее видео на эту тему 3 апреля на своём канале разметил популярный британский конспиролог Дэвид Айк.

© YouTube

Его презентацию под названием «Какая связь между COVID-19 и 5G?» за четыре дня посмотрели 430 тыс. человек. При этом интервью Айка, в прошлом телеведущего и спортивного комментатора на BBC, на эту же тему популярному YouTube-каналу London Real было удалено из-за несоответствия правилам видеохостинга.

Распространяют такие сообщения не только конспирологи, но и голливудские знаменитости. Так, актёр Вуди Харрельснон поделился на своей странице в Instagram текстом, в котором поднимаются вопросы о потенциальной роли «радиации 5G» в развитии коронавирусной инфекции.

Издание The Business Insider отмечает, что текст, который распространил актёр, является статьёй одного из бывших профессоров Вашингтонского университета, которое он опубликовал в частном порядке.

Газета The New York Post сообщает, что пост собрал более 25 тыс. лайков, однако впоследствии был удалён.

О возможной связи сетей 5G и коронавируса в своём Twitter высказалась и британская певица Майа Арулпрагасам, выступающая под именем M.I.A.

«Не думаю, что 5G может заразить вас коронавирусом COVID-19. Но считаю, что она может усложнить или замедлить процесс выздоровления, потому что наряду с заболеванием коронавирусом организм учится противостоять новым сигналам, длине и частоте волн», — написала она.

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По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, действия вандалов можно сравнить с британским движением луддитов начала 19 века, уничтожавших станки и машины.

«У них уже были луддиты, которые разрушали машины, потому что считали, что промышленная революция несёт в себе угрозу их стабильной и безбедной жизни. Западный человек на самом деле в отличие от наших о нём представлений достаточно косный. Когда он получает сенсационную информацию о вреде этих технологий, появляются такие странные субъекты, как, например, Грета Тунберг или разрушители сетей 5G», — отметил эксперт.

Владимир Брутер добавил, что большое количество непроверенной информации вкупе со сложной эпидемиологической обстановкой могут создать атмосферу массовой истерии, которая приводит к подобным последствиям.

Борьба с фейками

С 30 марта власти Великобритании организовали специальную группу по борьбе с дезинформацией о ситуации с коронавирусом. Согласно сообщению на сайте британского правительства, специалисты группы выявляют до 70 случаев распространения фейков в неделю — от заявлений фальшивых экспертов до попыток мошенничества на фоне ситуации с распространением болезни.

Для борьбы с фейками правительство Британии будет публиковать опровержения, продвигать правильную медицинскую информацию или удалять спорный контент.

Как отметил политолог Александр Асафов в разговоре с RT, к распространению фейков приводит массовая истерия.

«В эпоху всеобщей невротизации у людей отсутствует критическое мышление. Кроме того, они не верят официальным источникам после того, когда государственная пропаганда Великобритании пыталась кормить своих граждан фейками по поводу, например, участия России в предполагаемом отравлении Скрипалей. Поэтому граждане верят шарлатанам, информационным провокаторам, что приводит к таким последствиям», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что меры, принимаемые британскими властями по борьбе с фейками о коронавирусе, нельзя назвать эффективными.

Стоит отметить, что меры по борьбе с распространением фейков о ситуации с коронавирусом принимаются и в России. Владимир Путин 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях.

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В соответствии с новой статьёй УК, распространителям ложных сведений может грозить штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы сроком до трёх лет.

По словам экспертов, у России гораздо больше опыта по борьбе с подобными фейками, так как страна часто становится объектом информационных атак.

«Россия знает, как с этим бороться, как это предотвращать, поэтому сейчас мы не наблюдаем паники среди российского общества. У Британии есть опыт создания фейков, но защищаться от этого она не умеет, поэтому сейчас и страдает их сотовая инфраструктура», — заключил эксперт.