«Повод отыграться»: почему американские СМИ критикуют Трампа за рекомендации препарата для борьбы с коронавирусом

Американские СМИ критикуют президента США за его заявления о возможном применении против коронавируса антималярийного препарата — гидроксихлорохина. Дональда Трампа обвиняют в том, что он предлагает использовать препарат, эффективность которого якобы не доказана. При этом уже существуют исследования, демонстрирующие определённую пользу этого лекарства в борьбе с COVID-19. Аналитики считают, что в условиях пандемии американская пресса готова использовать любой повод для критики Трампа, чтобы пошатнуть его позиции и помешать переизбранию.

Американские СМИ критикуют Дональда Трампа за его заявление по поводу возможного использования гидроксихлорохина и хлорохина для помощи заболевшим коронавирусом. С таким сообщением Трамп выступил на брифинге по ситуации с эпидемией.

Президент США заявил, что для борьбы с COVID-19 федеральные власти США создали запас из 29 млн таблеток гидроксихлорохина. По словам американского лидера, лекарство недорогое и есть во многих аптеках.

«У нас нет времени на рассуждения вроде: «Ну что ж, давайте пару лет его тестировать, со всеми контрольными пробирками да в лабораториях». Что вам терять? Принимайте. Мне действительно кажется, что людям стоит его принимать. Но решать им. А также их врачам и врачам в больницах. Но что касается гидроксихлорохина — если хотите, можете попробовать», — сказал президент США.

Гидроксихлорохин и хлорохин являются лекарствами против малярии, которые также используются для лечения ревматоидного артрита и аутоиммунных заболеваний, например красной волчанки.

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Трамп не первый раз заявляет о возможности использования гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом.

«Может, сработает, может — нет. Но у меня хорошее предчувствие», — сказал Трамп об этом препарате на брифинге для прессы 20 марта.

После заявления президента США ведущие американские СМИ выступили с критикой Трампа. Газета The New York Times, портал Slate и телеканал CNN выпустили материалы, в которых называли препарат непроверенным и неэффективным.

© CNN

«Трамп снова настаивает на применении непроверенных препаратов для лечения и профилактики коронавируса», — прокомментировал заявление президента канал CNN.

© Slate

«Трамп продолжает пропагандировать неапробированное лекарство от коронавируса: «Я не врач, но я руководствуюсь здравым смыслом», — написал портал Slate.

© New York Times

«Вопреки мнению специалистов, Трамп опять призывает к использованию гидроксихлорохина», — пишет The New York Times.

© MarketWatch

«Трамп вновь хвалит непроверенное лекарство от коронавируса: «Что вам терять?» — отмечает финансовый портал Marketwatch.

При этом СМИ, критикующие Трампа, заявляют, что доказательств эффективности этого лекарства в борьбе против COVID-19 нет, а сообщения о его способности бороться с коронавирусом основаны на «неофициальных данных».

Неопределённые выводы

Сейчас исследования эффективности хлорохина и гидроксихлорохина идут в Китае, США, Испании и Великобритании. Ранее медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью RT напомнил, что во Франции исследование было коротким и проводилось с ограниченным количеством больных, однако 57% пациентов, которые получали только гидроксихлорохин, перестали быть носителями и распространителями вируса.

Стоит отметить, что хлорохин и гидроксихлорохин находятся в списке лекарственных препаратов Минздрава России для лечения коронавируса.

Полевой госпиталь в Центральном парке в Нью-Йорке

Reuters

© Jeenah Moon

Несмотря на исследования, показывающие определённую пользу препарата в борьбе с коронавирусом, недружественные Трампу американские СМИ всё равно пытаются представить его заявления как «плохую работу по борьбе с эпидемией», отмечает директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«В данном случае американская пресса использует любой информационный повод в отношении Трампа, чтобы снизить его шансы в президентской избирательной кампании, поскольку выборы в этом году в США так или иначе состоятся. Трамп в данной ситуации хочет звучать позитивно и оптимистично, в то время как его противники ищут изъяны, ошибки — то, что можно представить как неправильные решения», — отметил политолог.

При этом единой политики в отношении хлорохина и гидроксихлорохина в администрации Трампа нет. Среди членов рабочей группы Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса есть разногласия по поводу эффективности препарата.

Так, портал Axios со ссылкой на источники в администрации сообщил, что советник президента США по экономике Питер Наварро на недавнем заседании группы заявил, что на основании исследований, проведённых за рубежом, можно говорить об «очевидной эффективности» хлорохина.

Стоит отметить, что в обязанности Наварро входят контроль и организация закупок препарата на нужды американской медицины.

Однако, по мнению главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, чтобы доказать эффективность препарата, нужно больше клинических исследований с разными по численности контрольными группами.

Американский кризис

Эксперты отмечают, что из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации, которая сложилась в США, администрация Трампа старается использовать любые возможности борьбы с COVID-19, даже не до конца апробированные лекарства вроде гидроксихлорохина.

На данный момент США лидируют по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 350 тыс. случаев. Выздоровели 19 тыс. человек, скончались более 10 тыс.

Больница Элмхёрст в Нью-Йорке

Reuters

© Eduardo Munoz

Сложнее всего ситуация в Нью-Йорке. В городе зафиксировано более 130 тыс. заболевших, количество смертей — около 4,5 тыс. Медицинские учреждения города оказались переполнены. Из-за нехватки мест в моргах некоторые госпитали вынуждены использовать в этом качестве грузовики-рефрижераторы.

Кроме того, больницы в Нью-Йорке испытывают острую нехватку необходимого медицинского оборудования. 5 апреля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что резерва аппаратов ИВЛ, необходимых пациентам с тяжёлым течением болезни, хватит лишь на несколько дней.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в город будут направлены 1 тыс. военнослужащих, в том числе военных медиков и медсестёр.

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При этом демократические СМИ критикуют администрацию Трампа за любые действия в борьбе с коронавирусом, отмечают эксперты. Даже приём самолёта с гуманитарной помощью, который был направлен в США из России, стал предметом недовольства ряда американских медиа, напомнил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если он принимает помощь от заграничных коллег, тогда он якобы расписывается в том, что США не способны себя обеспечить. Если он не принимает эту помощь, то его противники считают, что он недостаточно борется с коронавирусом», — отметил эксперт.

Несмотря на такую сложную ситуацию с распространением коронавируса в стране, демократы и поддерживающие их СМИ думают лишь о том, как уменьшить шансы Трампа на переизбрание на предстоящих выборах, добавил Блохин.

«Данный кризис является поводом отыграться на Трампе, продемонстрировать, что США при нём неэффективны. Однако все западные демократии в условиях кризиса крайне неэффективны», — отметил эксперт.

Безусловно, этот кризис может повлиять на предвыборные позиции Трампа, отметил Константин Блохин. Однако «ядерный» электорат 45-го президента США всё равно будет его поддерживать.

«Избиратель, который рационально оценивает ситуацию, поймёт, что США и весь остальной мир столкнулись с глобальным явлением, соответственно, такое явление трудно поддаётся контролю со стороны человека. В свою очередь, избиратель, который сразу списывает свои личные проблемы на правительство, будет винить Трампа в сложившейся ситуации», — заключил эксперт.