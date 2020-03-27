Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — говорится в сообщении.

К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, также отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Согласно опубликованным данным, указанные средства могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об эффективности лекарств, в связи с чем их допустимо применять по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для человека превысит риск.

Ранее Минздрав высказал свою позицию по поводу назначения ибупрофена больным коронавирусом.