Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

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Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — говорится в сообщении.

К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, также отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Согласно опубликованным данным, указанные средства могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об эффективности лекарств, в связи с чем их допустимо применять по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для человека превысит риск.

Ранее Минздрав высказал свою позицию по поводу назначения ибупрофена больным коронавирусом.

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