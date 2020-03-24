Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав России высказал свою позицию относительно возможности назначения ибупрофена больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения.

Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача», — приводит пресс-служба ведомства заявление главного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой.

Вместе с этим она подчеркнула, что только врач может назначить необходимый конкретному пациенту препарат, а также предложить эффективную тактику лечения.

Как указывает министерство, ВОЗ 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент нет медицинских препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса.