Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

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Минздрав России высказал свою позицию относительно возможности назначения ибупрофена больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения.
Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача», — приводит пресс-служба ведомства заявление главного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой. 

Вместе с этим она подчеркнула, что только врач может назначить необходимый конкретному пациенту препарат, а также предложить эффективную тактику лечения.

Как указывает министерство, ВОЗ 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.  

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент нет медицинских препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса.

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