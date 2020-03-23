В ВОЗ высказались о лекарствах от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал ситуацию с лекарствами от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ высказались о лекарствах от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент нет медицинских препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса.

«Мы признаём, что существует крайняя необходимость эффективных лекарств. В настоящее время не существует подобных лекарств, которые бы были признаны эффективными против COVID-19», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава ВОЗ рассказал о негативных последствиях, к которым может привести использование непроверенных лекарств.

«Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», — указал он.

Ранее в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.

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