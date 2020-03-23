Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.
- Reuters
Об этом он сказал на брифинге в Женеве.
«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.
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