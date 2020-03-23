Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.

Об этом он сказал на брифинге в Женеве.

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.