Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
  • Reuters

Об этом он сказал на брифинге в Женеве.

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.

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