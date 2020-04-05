«Трамп намерен победить»: как пандемия коронавируса может повлиять на исход выборов в США

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время количество смертей от коронавирусной инфекции может значительно возрасти. По прогнозам администрации главы государства, всего от нового заболевания могут погибнуть от 100 тыс. до 240 тыс. американцев даже при условии соблюдения введённых мер по борьбе с распространением COVID-19. Между тем в США продолжается президентская гонка, выборы намечены на 3 ноября 2020-го. По мнению аналитиков, нынешняя ситуация может сыграть на руку Трампу — если он покажет себя эффективным кризисным менеджером, то добьётся переизбрания.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил о том, что на следующей неделе в стране ожидается резкий рост смертности от коронавируса. По словам американского лидера, «погибших будет много».

«Вероятно, эта или следующая неделя будут самыми тяжёлыми... К сожалению, погибших будет много. Однако гораздо меньше, чем если бы мы не сделали это», — заявил Трамп, имея в виду принятие властями мер по противодействию распространения коронавируса.

«Системный провал»

Соединённые Штаты являются мировым лидером по числу инфицированных COVID-19. В стране более 300 тыс. заболевших (около четверти от общего числа), более 8 тыс. человек скончались. При этом, по прогнозам властей США, пик пандемии ещё не пройден.

В последние недели самая тяжёлая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где скончались более 3,5 тыс. человек. 4 апреля для борьбы с COVID-19 президент США объявил о решении направить несколько тысяч военных медиков в ряд штатов для помощи в борьбе с COVID-19.

Медики города Нью-Йорка

Reuters

© Brendan Mcdermid

Трамп не исключает, что число смертей из-за разгула коронавируса в Соединённых Штатах может достичь 100—200 тыс. При этом такой показатель, по его словам, будет результатом «хорошей» работы властей.

В свою очередь, специалисты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с инфекцией при администрации президента, делают более пессимистичные прогнозы. По их мнению, смертность в США может достичь 240 тыс. человек, а если граждане будут пренебрегать мерами предосторожности, то от COVID-19 погибнут до 2,2 млн человек.

Несмотря на пугающие прогнозы, Трамп пока не собирается вводить в стране режим карантина, ограничиваясь «жёсткими рекомендациями по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями».

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В связи с распространением COVID-19 сейчас в США действуют ограничения, схожие с теми, которые были введены в России. В частности, в стране закрыты места массового скопления людей (рестораны, кинотеатры, спортзалы и пр.), американцам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, а лицам из группы риска — не покидать жилище.

Первоначально Трамп планировал снять действие санитарных ограничений 12 апреля, но 29 марта принял решение продлить их до 30 апреля. Нежелание вводить в стране карантин и стремление как можно скорее отменить ограничительные меры Трамп объясняет негативными экономическими последствиями, которые они влекут за собой.

По статистике Министерства труда США, во второй половине марта число заявок на получение пособий по безработице увеличилось до 6,6 млн. Количество рабочих мест в стране вследствие пандемии, как подсчитали в ведомстве, сократилось на 701 тыс.

Чтобы нивелировать негативные последствия от разгула инфекции, в конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн. Эти деньги пойдут на выплату пособий гражданам, помощь регионам, малому бизнесу и другим отраслям экономики.

Президент США уверен, что американцам необходимо как можно скорее «вернуться к работе» и «открыть страну», хотя медики призывают граждан по возможности не покидать свои жилища.

«Трампа всегда больше заботили экономические вопросы, а не ситуация в сфере здравоохранения. Он понимает, что действующие ограничительные меры тянут американскую экономику вниз, а карантин лишь усугубит и без того неизбежный кризис», — сказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом глава Белого дома рассчитывает, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение президентских выборов в стране, которые запланированы на 3 ноября текущего года. По словам Трампа, голосование должно состояться, даже если Соединённые Штаты захлестнёт вторая волна эпидемии.

Плавучий госпиталь у берегов Манхэттена

© Mike Segar/Reuters

В беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что Трампа, как и любого другого мирового лидера, заботит его политическое будущее. Кроме того, на главу Белого дома продолжают давить демократы, обвиняя в неэффективности предпринимаемых мер по борьбе с эпидемией.

«Все усилия демократов и республиканцев должны быть направлены на ликвидацию угрозы коронавируса. Однако политическая борьба в США продолжается. Трамп намерен победить на выборах, а демократы заняты противодействием ему», — заявил Лозанский.

В свою очередь, Владимир Васильев назвал нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах «следствием глубокого кризиса американской политической системы».

По мнению аналитика, американское общество стало жертвой эпидемии из-за бездействия элит, конфликтующих между собой на протяжении более трёх лет президентства Трампа.

«Проблема состоит в том, что с самого начала работы администрация Трампа столкнулась с колоссальным противодействием демократов. На фоне этих политических баталий ряд важнейших проблем ушли с повестки дня. В итоге мы наблюдаем расплату за полное пренебрежение приоритетами социально-экономического развития страны. Это системный провал американской политической системы и провал её элит», — подчеркнул Васильев.

«У демократов ещё много времени»

Вместе с тем рейтинг Трампа на текущий момент остаётся стабильно высоким и даже несколько подрос по сравнению началом года, когда США ещё не страдали от пандемии. Так, по данным агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, деятельность президента Соединённых Штатов на конец марта одобряли 46% респондентов, в начале февраля этот показатель составлял 42%.

Опрос Центра американских политических исследований Гарвардского университета и компании The Harris Poll (Harvard-Harris) свидетельствует о том, что Трампа в конце марта поддерживали 48% граждан (против 46% два месяца назад). Примерно такие же цифры называют и другие организации, занимающиеся в США социологическими исследованиями.

Как полагает Лозанский, несмотря на серьёзную ситуацию с распространением COVID-19, Трамп сохраняет высокие шансы на переизбрание. На фоне эпидемии, которая поразила Соединённые Штаты, в СМИ увеличилось число упоминаний президента в контексте предпринимаемых мер по противодействию коронавирусу.

«В преддверии выборов Трамп растерял козыри, связанные с ростом экономики и борьбой с безработицей. Это были главные достижения его президентства. Однако сейчас он вкладывает огромные средства в поддержку экономики и граждан, оказавшихся в сложном положении», — отметил Лозанский.

Аналитик считает, что в пользу Трампа может также сыграть отсутствие со стороны демократов конкурентоспособной кандидатуры. В настоящее время потенциальными выдвиженцами от лагеря противников главы Белого дома являются Джо Байден и Берни Сандерс. Однако Лозанский не исключает, что демократы остановят выбор на губернаторе штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, популярность которого значительно возросла на фоне предпринимаемых им мер по борьбе с эпидемией.

«Пока Куомо открещивается от выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Однако у демократов ещё много времени. В августе запланирован съезд Демпартии, по результатам которого должен быть определён кандидат. Вполне возможно, что Куомо уговорят и он согласится принять участие в гонке. На мой взгляд, он может составить сильную конкуренцию Трампу», — рассуждает Лозанский.

В свою очередь, Владимир Васильев считает, что сегодня в американском обществе востребован кандидат с репутацией антикризисного менеджера, способный принимать решительные меры по борьбе с эпидемией и надвигающимся экономическим спадом. С точки зрения эксперта, нынешние потенциальные выдвиженцы от Демократической партии не могут претендовать на эту роль.