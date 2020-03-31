Трамп считает маловероятным режим карантина в США из-за коронавируса

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Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал маловероятным введение карантина по всей территории США из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп считает маловероятным режим карантина в США из-за коронавируса
  • Reuters

«Это крайне маловероятно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Тем не менее, по его словам, такая возможность обсуждалась, в частности, и в отношении отдельных штатов, но «это предложение сочли слишком неудобным».

Трамп отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных американских штатах.

«По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже станут немного более жёсткими», — заключил лидер США.

Ранее Трамп заявил об отсутствии необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк.

Он также сообщил, что пик смертности от коронавируса в США может наступить в течение двух недель, и к 1 июня страна будет «на пути к выздоровлению».

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