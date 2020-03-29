Трамп сообщил, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет.

При этом он сообщил, что «по рекомендации группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультации с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.