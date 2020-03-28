Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Об этом информирует Washington Examiner.

«Мы рассматривает несколько вещей... Некоторые люди хотели бы видеть карантин в Нью-Йорке, потому что это место вспышки. Нью-Йорк, Нью-Джерси, может, ещё один или два штата, может, часть Коннектикута будет помещена на карантин», — сказал он.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в Соединённых Штатах 1711 человек умерли от коронавируса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в стране зафиксировано в штате Нью-Йорк — более 46 тыс.