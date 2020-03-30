Трамп сообщил о пронозе пика смертности в США от коронавируса

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе по пику смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп сообщил о пронозе пика смертности в США от коронавируса
  • Reuters

«Модели показывают, что пик смертности, вероятно, будет достигнут в течение двух недель... Мы можем ожидать, что к 1 июня мы будем на пути к выздоровлению», — цитирует CNN Трампа.

Он также сообщил, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 продлеваются до 30 апреля.

Ранее Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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