Сдерживание стабильности: зачем Вашингтон откладывает пролонгацию договора СНВ-III
- Межконтинентальная баллистическая ракета
- AFP
- © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
Москва готова «хоть сегодня» договориться с Вашингтоном о продлении договора СНВ-III. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.
Дипломат напомнил, что ещё в прошлом году российское руководство заявляло о готовности продлить действие текущего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
«Однако ответа мы пока так и не получили. Представители администрации Трампа продолжают утверждать, что «время ещё есть», поскольку, по их мнению, продление договора может быть оформлено в считаные дни», — отметил Антонов.
США придерживаются такой позиции, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны, что продление договора не «простая формальность», а весьма масштабный процесс, требующий проведения ряда внутригосударственных законодательных процедур.
- Анатолий Антонов
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
«Хотел бы повторить: прошлые аналогичные процессы рассмотрения показывают, что на продление СНВ-III может уйти несколько месяцев», — напомнил российский дипломат.
Однако небольшие подвижки в переговорах всё же есть. Cторонам удалось обсудить факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность. По мнению российской стороны, в первую очередь к подобным факторам относится развёртывание глобальной системы ПРО, угроза размещения оружия в космосе, а также разработка ядерных боеприпасов малой мощности и опасность снижения порога применения ядерного оружия.
Напомним, в середине января Россия и США провели в Вене переговоры о стратегической стабильности. Делегации стран возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.
Как отметил Антонов, позитивным итогом состоявшихся переговоров стала договорённость о проведении дискуссий на экспертном уровне по ряду тем.
В рамках интервью был также поднят вопрос о вовлечении в соглашение третьих стран помимо России и США. Белый дом давно настаивает на необходимости подключить к договору о стратегических наступательных вооружениях Китай. Это требование стало одним из ключевых препятствий для пролонгации российско-американского соглашения СНВ-III. Как заявил в декабре 2019 года Джон Руд (занимал тогда пост заместителя главы Пентагона. — RT), если бы США сейчас согласились пролонгировать договор, это понизило бы шансы на создание более широкого соглашения с участием КНР.
Москва не возражает против расширения формата соглашения, но не считает, что речь должна идти исключительно о Пекине. Как напомнил Антонов, Москва не раз говорила о том, что с подписанием СНВ-III любые возможности дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений на двусторонней основе практически исчерпаны и дальнейший прогресс в данной области потребует вовлечения других государств, обладающих военным ядерным потенциалом.
«Однако не понимаем, почему некоторые наши американские коллеги говорят исключительно о Китае. Давайте подключим к этому и членов НАТО, обладающих ядерными вооружениями, — Великобританию и Францию», — подчеркнул дипломат, напомнив, что китайская сторона отвергла идею своего участия в трёхстороннем соглашении по контролю над стратегическими вооружениями.
Основа мировой стабильности
Пекин уже неоднократно заявлял, что не намерен становиться третьим участником договора СНВ-III, несмотря на призывы Вашингтона. В очередной раз эту мысль повторил в начале марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно чёткая», — заявил китайский дипломат.
Следует отметить, что позиция ООН по вопросу ДСНВ во многом совпадает с подходом к проблеме российской стороны. В январе 2020 года заместитель Генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США сначала продлить действующее сейчас соглашение и уже после этого вести переговоры о заключении нового договора с другими условиями или числом участников. По её словам, сейчас сторонам нужно сосредоточиться на сохранении и продлении существующего договора. При этом в будущем было бы правильно подключить к соглашению о сокращении ядерных вооружений все страны, входящие в ядерный клуб.
«Договор СНВ-III — это один из краеугольных камней, поддерживающих систему международного баланса, контроля за вооружениями. Этот договор фиксирует определённые правила игры для ядерных держав в этой области», — отметил в комментарии RT член Научного совета при Совбезе России доктор политических наук Андрей Манойло.
Как подчеркнул эксперт, если договор прекратит действовать, для мировых игроков не остаётся ограничений.
«Это, в свою очередь, приведёт к определённой разбалансировке системы международной безопасности. И в такой ситуации появляется риск несогласованных действий какого-то государства, это может обернуться негативными последствиями для всех», — пояснил Манойло.
По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, тревогу вызывают постоянные претензии, которые звучат со стороны американского руководства в адрес России и КНР.
«В целом США всё же исходят из того, что СНВ-III должен быть продлён, хотя и откладывают эти переговоры. Это внушает некоторый оптимизм, хотя есть и негативные сигналы», — отметил эксперт в беседе с RT.
Однако американская сторона продолжает отстаивать свой подход. Как заявили ранее в Госдепе, процесс продления СНВ-III потребует лишь обмена дипломатическими нотами между Россией и США и не займёт много времени.
По мнению американской стороны, странам необходимо заключить соглашение, которое будет охватывать новые российские вооружения. В частности, речь может идти об «экзотических новинках», таких как несущий ядерный боезаряд подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», оснащённая ядерной боеголовкой крылатая ракета на ядерной тяге и других.
- Дмитрий Медведев и Барак Обама
- РИА Новости
- © Дмитрий Астахов
Напомним, договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение заменило собой договор СНВ-I от 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП). Согласно действовавшему с 1994 по 2009 год договору СНВ-I, Россия и США довели численность ядерных боезарядов с каждой стороны до 6 тыс. единиц. Кроме того, в 1993 году стороны заключили соглашение о запрете баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, договор получил название СНВ-II.
Однако после того как США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2001 году, СНВ-II фактически утратил силу. Вместо этого в 2002 году США и Россия подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), согласно которому Москва и Вашингтон обязались сократить количество стоящих на боевом дежурстве боеголовок до 2,2 тыс. с каждой стороны.
По условиям заменившего и СНВ-I, и СНП договора СНВ-III США и Россия обязались в течение семи лет сократить численность развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц. Количество боезарядов на развёрнутых носителях не должно превышать 1550. При этом численность развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должна превышать 800 единиц.
Документом предусмотрено право каждого участника самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических вооружений, а также проводить их модернизацию. Действие договора истекает в начале 2021 года, но его можно пролонгировать ещё на пять лет.
«Серьёзная перспектива»
Говоря о пролонгации СНВ-III, не следует забывать о том, что это только первый этап работы, которую должны проделать страны для сохранения глобальной безопасности, отметил Сергей Ермаков. После окончания пролонгации придётся заключать новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который должен прийти на смену СНВ-III.
«И работу в этом направлении нужно начинать уже сегодня. Даже если текущее соглашение будет продлено, странам всё равно предстоит очень непростой диалог. Особенно если учесть претензии и требования Вашингтона», — отметил Сергей Ермаков.
- Стратегический бомбардировщик Ту-160
- РИА Новости
- © Максим Туманов
Однако то, как сейчас будут договариваться США и Россия о простой пролонгации соглашения, покажет, в каком направлении в целом будет двигаться мир.
«Именно эти переговоры обозначат серьёзную перспективу для всего мирового сообщества. Если Вашингтон и Москва смогут наладить диалог, если получится подключить к переговорам другие страны ядерного клуба, то это укрепит международную стабильность», — уверен Ермаков.
Андрей Манойло согласен с тем, что США не прекратят свои усилия по втягиванию Китая в стратегическое соглашение. По мнению эксперта, американские политики связывают свои надежды с теми потерями, которые понёс Китай в результате торговой войны и пандемии коронавируса.
«Пекин получил сильный удар по экономике, в результате всех событий последних лет он понёс ощутимый ущерб и будет теперь долго восстанавливаться. И в США считают, что сейчас Китай не станет противиться мощному сопернику», — считает эксперт.
При этом ничего странного в неспешности США в вопросе пролонгации СНВ-III нет, пояснил Манойло.
«Это обычная практика при подписании международных соглашений. Когда одна сторона старается сделать вид, что спешить некуда, — это элемент торга. США тоже пытаются сейчас выторговать для себя лучшие условия, к чему это приведёт, пока сложно сказать», — подытожил эксперт.
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