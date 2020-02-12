«Не в медийном пространстве»: в США заявили о планах обсуждать продление СНВ-III в закрытом режиме

В США заявили о намерениях вести диалог о продлении СНВ-III непосредственно с руководством России, а «не в медийном пространстве». Об этом сообщил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Эксперты полагают, что возможные переговоры в закрытом режиме затруднят последующий контроль за выполнением обязательств США. Действие соглашения СНВ-III истекает в феврале 2021 года. Ранее Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США намерены обсудить с российской стороной условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), однако Вашингтон планирует провести эту беседу за закрытыми дверями.

Как заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен, Белый дом намерен вести переговоры по этому поводу «с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве».

«Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы», — сказал О’Брайен, отвечая на вопрос об условиях продления договора СНВ-III.

О скором начале переговоров России и США по контролю над вооружениями и ядерным вопросам советник американского лидера заявлял и 5 февраля. Он упомянул о необходимости «противостоять русским», но вместе с тем указал, что переговоры по поводу вооружений «важны для всего мира», а не только для двух государств.

Напомним, что договор СНВ-III был подписан в 2010 году лидерами России и США (в то время президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой). Подписанное на десятилетний срок соглашение предусматривало сокращение ядерных арсеналов сторонами до определённых значений.

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Планка для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, а также для баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков составляла 700 единиц, а для развёрнутых на разных носителях боезарядов было определено ограничение на уровне 1550 единиц.

Соглашение истекает 5 февраля 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала США продлить соглашение ещё на пять лет, что предусмотрено изначальными параметрами договора. Как отметил в декабре 2019 года Владимир Путин, если СНВ-III не будет продлён, то в мире не останется каких-либо «инструментов, сдерживающих гонку вооружений».

Комментируя намерения американской стороны вести дискуссии о продлении СНВ-III в закрытом режиме, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказал опасения, что в таком случае сложно будет зафиксировать зону ответственности США.

«Весь мир наблюдает за тем, какие решения будут приниматься Россией и США. Стабильность в мире зависит от стабильности отношений великих держав. Думаю, если всё будет происходить за закрытыми дверями, нам будет сложно потом привлечь американцев к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Сохранить договор

О важности продления СНВ-III заявили и в ООН. В конце января 2020 года заместитель Генсека организации, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу отметила, что руководство организации призывает Вашингтон и Москву продлить действующий договор.

По словам Накамицу, лишь после этого можно вести обсуждение возможного заключения нового варианта соглашения или его перевода в многостороннюю плоскость. Напомним, американская сторона ранее призывала к расширению положений договора на новые российские вооружения, а также к включению третьего участника — Китая.

«Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось (договор перестал действовать в августе 2019 года, первыми из соглашения вышли США. — RT). Но СНВ-III ещё действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно — на пять лет», — предложила она.

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Вместе с тем руководство США впоследствии сообщило о планах усилить ядерный потенциал страны в том случае, если не будет заключён новый договор о сдерживании сил с участием России и Китая. Об этом в ходе встречи с сенаторами в Белом доме заявил Дональд Трамп.

Как выразился президент США, Россия и Китай хотят вести с Соединёнными Штатами переговоры «о прекращении безумного расходования миллиардов долларов на ядерное оружие».

«Но пока подобного соглашения нет, мне остаётся лишь обеспечить США самыми мощными ядерными силами в мире. Как вам известно, за последние три года мы серьёзно модернизировали наш ядерный арсенал», — сказал Трамп.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников полагает, что США рассматривают понятие «стратегические наступательные вооружения» шире, чем в текущей редакции СНВ-III. В беседе с RT эксперт предположил: то, что Россия обладает этими видами оружия, внушает США опасения, что у Москвы есть преимущества и Вашингтон не сможет в ближайшее время ничего с этим сделать.

«С одной стороны, у США было желание включить эти вооружения в договор, чтобы заставить Россию отказаться от новых видов вооружения. Но если бы подобные переговоры были публичными, они бы показали отставание США и продемонстрировали, что у России есть преимущества. США не заинтересованы в том, чтобы такая информация широко расходилась по миру», — полагает Солонников.

Тем временем в МИД РФ заявили о неготовности США к новому договору по стратегическим вооружениям. На этом вопросе остановился директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он пояснил, что американская сторона начала предпринимать попытки подвести новые российские виды оружия под действующий договор СНВ. Ермаков упомянул в этом контексте гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард», а также боевой лазер «Пересвет».

«Однако Договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также на тяжёлые бомбардировщики», — указал представитель МИД в интервью РИА Новости.

Ермаков уточнил, что расширение сферы действия ДСНВ потребовало бы запуска процедуры ратификации в обеих странах, в результате чего Россия могла бы выразить озабоченность рядом американских оружейных программ.